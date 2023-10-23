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Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:37

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların üçüncü haftası başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grupların üçüncü haftası başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, yarın ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarın saat 19.45'te konuk edecek.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)

19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)

25 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların üçüncü haftası başlıyor
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