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Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:02 Son Güncelleme: 31.10.2023 13:16

Almanya'da Filistin'e destek veren oyuncu için yeni karar

Almanya’da Filistin’e destek veren oyuncu için yeni karar

Mainz, Filistin'e destek paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Anwar El Ghazi'nin affedildiğini açıkladı.

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun paylaşımından dolayı pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Anwar El Ghazi'nin antrenmanlara ve kadroya yakında geri döneceği belirtildi.

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

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Almanya'da Filistin'e destek veren oyuncu için yeni karar
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