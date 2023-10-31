Son dakika: Altay Bayındır'dan Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Atmosferi seviyordum"



Kalecilerin farklı forma giymesinin dikkatini çektiğini belirten United'lı oyuncu, "O zamanlar her maçı izliyordum. Bütün oyuncular aynı ama kaleci farklı forma giyiyordu. Bu da çok hoşuma gitmişti" şeklinde konuştu.

Kaleciliğe geçmeden önce annesine danıştığını da belirten başarılı futbolcu, "Annem mutfaktaydı, ona; 'Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim. Ya da kaleye geçebilirim' dedim. O çok bilmese de biraz biliyordu, çünkü evde her gün maç izliyorduk ve bana; 'Kaleye geçebilirsin, senin için daha iyi olur. Uzunsun ve orada daha az koşman gerekir' dedi" açıklamasını yaptı.