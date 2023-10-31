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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:11 Son Güncelleme: 31.10.2023 10:34

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fred ve Becao'dan kötü haber

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fred ve Becao’dan kötü haber

Pendikspor maçında sakatlanan iki yıldızdan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi. Takımın vazgeçilmezleri arasındaki Fred ve Becao, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Orta sahada Zajc’ın oynaması beklenirken, stoperde ise problem büyük...

Pendik maçını 5-0 kazanan Fenerbahçe, iki önemli oyuncusunun sakatlığıyla sarsıldı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında sıkıntı yaşayan Fred'in, cumartesi günü Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği, Adana Demirspor karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Brezilyalı stoper Becao'nun da durumunun ciddi olduğu ve 5-6 hafta oynayamayacağı iddia edildi. Böylece İsmail Kartal'ın elinde, asıl mevkii stoper olan sadece Samet Akaydın kaldı.

OOSTERWOLDE STOPER OLARAK SAHAYA ÇIKACAK
Kanarya'da Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz de sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Trabzonspor maçında büyük ihtimalle sol bek Oosterwolde, stoperde Samet Akaydın'ın partneri olacak. Orta sahada ise Fred'in yerine Miha Zajc'ın görev yapması bekleniyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fred ve Becao'dan kötü haber
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