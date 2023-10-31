SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da bitmeyen deplasman kâbusu

Trabzonspor'un deplasman fobisi sürüyor. Nenad Bjelica yönetiminde oynanan 4 deplasman maçında 3 yenilgi, bir galibiyet alan bordo- mavililer, Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk deplasmanda da Karagümrük'e 2 puan bıraktı.

Fırtına, son iki sezonda dış sahada oynadığı 23 maçın sadece 6'sını kazandı. 14 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu sezon dış sahada sadece Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Trabzon, G.Saray (2-0), Hatay (3-2) ve Adana Demirspor'a (1-0) kaybederken, Karagümrük'le golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu kötü istatistiğe dur demek için cumartesi günü Kadıköy'de F.Bahçe'nin karşısına çıkacak.