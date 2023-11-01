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Giriş Tarihi: 1.11.2023 09:07 Son Güncelleme: 1.11.2023 09:34

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da "bek"lenmeyen operasyon

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da beklenmeyen operasyon

Önemli sakatlıklar sonrası Fenerbahçe’de planlar değişti. Oyun kurulumunu sol bek yerine stoper mevkiinde oynayacak olan Oosterwolde ile birlikte Ferdi Kadıoğlu gerçekleştirecek.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında oyun planlarında değişime gidilecek. Serdar Aziz 1.5 ay, Alexander Djiku 3 hafta, Fred 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigo Becao'nun ise durumu netleşmese de 6 haftalık bir süreçte takımdan ayrı olması bekleniyor.

Kritik Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmaları kapıya dayanırken İsmail Kartal yeni hamlelere hazırlanıyor. Hücum etkinliklerinde 2-3-5 sistemini tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Becao-Djiku'yu savunmada bekletiyordu. Fred ile ataklar olgunlaşıyor, Ferdi ve Tadic ile devamında tehlikeli pozisyonlar üretiliyordu.

HIZLI HÜCUM HAZIRLIĞI YAPILIYOR
Takımdaki sakatlıklardan sonra sistem değişikliğine gidecek olan sarı-lacivertliler geride Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile bekleyecek. Özellikle Hollandalı oyuncunun topla çıkışlarını beğenen Kartal, 22 yaşındaki genç futbolcuyu geriden dribblingle çıkışlar üzerine çalıştırıyor.

İsmail Kartal, Edin Dzeko'ya atılacak uzun toplarla pozisyon bulmayı düşünürken Ferdi Kadıoğlu da bekten oyun kurulumunda daha fazla rol sahibi olacak.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da "bek"lenmeyen operasyon
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