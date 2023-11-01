SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da "bek"lenmeyen operasyon

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında oyun planlarında değişime gidilecek. Serdar Aziz 1.5 ay, Alexander Djiku 3 hafta, Fred 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigo Becao'nun ise durumu netleşmese de 6 haftalık bir süreçte takımdan ayrı olması bekleniyor.

Kritik Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmaları kapıya dayanırken İsmail Kartal yeni hamlelere hazırlanıyor. Hücum etkinliklerinde 2-3-5 sistemini tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Becao-Djiku'yu savunmada bekletiyordu. Fred ile ataklar olgunlaşıyor, Ferdi ve Tadic ile devamında tehlikeli pozisyonlar üretiliyordu.