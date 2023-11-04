Napoli Ocak’ta geliyor

Uzun süredir Fenerbahçe'nin 10 numarası Sebastian Szymanski'yi izleyen Napoli scoutları, yıldız isim hakkında olumlu rapor verdi.Çizme kulübünün, Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı konuşulurken sarı-lacivertli yönetim; bu sezon 9 gol, 7 asist ile oynayan futbolcusunu şampiyonluğa giderken kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Rakam ne olursa olsun teklif geri çevrilecek.