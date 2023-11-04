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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Napoli Ocak’ta geliyor

Napoli Ocak’ta geliyor
Uzun süredir Fenerbahçe'nin 10 numarası Sebastian Szymanski'yi izleyen Napoli scoutları, yıldız isim hakkında olumlu rapor verdi. Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi, ocak ayında resmi teklif yapmak için Türkiye'ye gelecek. Çizme kulübünün, Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı konuşulurken sarı-lacivertli yönetim; bu sezon 9 gol, 7 asist ile oynayan futbolcusunu şampiyonluğa giderken kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Rakam ne olursa olsun teklif geri çevrilecek. Szymanski'nin F.Bahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Napoli Ocak’ta geliyor
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