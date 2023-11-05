Müslüman El Ghazi’yi kovdular, İsrailli Weismann’ı tuttular!





"İSRAİL NEDEN KAFALARINA ATEŞ ETMİYOR?"

La Liga ekibi Granada'nın İsrailli forveti Shon Weissman ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda zulme karşı direnen mazlumlara yönelik, "İsrail neden kafalarına ateş etmiyor" yorumunda bulundu.

Ayrıca "Gazze'ye şimdiye kadar 200 ton bomba atılmamasının mantıklı nedeni nedir?" şeklindeki bir paylaşımı da beğendi. Bütün bunlara rağmen Weissman hakkında Granada hiçbir işlem yapmadı.