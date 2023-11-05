Müslüman’ı kovdular İsrailli’yi tuttular!

Avrupa, Gazze’de yaşanan katliama karşı taraflı tutumunu sürdürüyor. Mainz, Filistin’e destek veren Anwar El Ghazi’nin sözleşmesini feshetti. Granada ise mazlumlara yönelik “İsrail neden kafalarına ateş etmiyor?” diyen Shon Weissman için hiçbir işlem yapmadı
Parlemento ve medyalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı çıkan tek bir aykırı ses istemeyen Batılı ülkeler, aynı tutumunu spora da yansıttı. Bundesliga ekibi Mainz 05, İsrail'i eleştiren Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin ardından El Ghazi, "Tek başına kalmak anlamınagelse bile doğru olanın yanındadurun. Geçim kaynağımın kaybı,Gazze'deki masum ve savunmasızinsanlara yaşatılan cehennemlekıyaslandığında hiçbir şeydir" ifadelerini kullandı. La Liga ekibi Granada'nın İsrailli forveti Shon Weissman ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda zulme karşı direnen mazlumlara yönelik, "İsrail neden kafalarına ateşetmiyor" yorumunda bulundu. Ayrıca "Gazze'ye şimdiyekadar 200 ton bomba atılmamasınınmantıklı nedeninedir?" şeklindeki bir paylaşımı da beğendi. Bütün bunlara rağmen Weissman hakkında Granada hiçbir işlem yapmadı.