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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Müslüman’ı kovdular İsrailli’yi tuttular!

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Müslüman’ı kovdular İsrailli’yi tuttular!

Avrupa, Gazze’de yaşanan katliama karşı taraflı tutumunu sürdürüyor. Mainz, Filistin’e destek veren Anwar El Ghazi’nin sözleşmesini feshetti. Granada ise mazlumlara yönelik “İsrail neden kafalarına ateş etmiyor?” diyen Shon Weissman için hiçbir işlem yapmadı

Parlemento ve medyalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı çıkan tek bir aykırı ses istemeyen Batılı ülkeler, aynı tutumunu spora da yansıttı. Bundesliga ekibi Mainz 05, İsrail'i eleştiren Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin ardından El Ghazi, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir" ifadelerini kullandı. La Liga ekibi Granada'nın İsrailli forveti Shon Weissman ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda zulme karşı direnen mazlumlara yönelik, "İsrail neden kafalarına ateş etmiyor" yorumunda bulundu. Ayrıca "Gazze'ye şimdiye kadar 200 ton bomba atılmamasının mantıklı nedeni nedir?" şeklindeki bir paylaşımı da beğendi. Bütün bunlara rağmen Weissman hakkında Granada hiçbir işlem yapmadı.

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Müslüman’ı kovdular İsrailli’yi tuttular!
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