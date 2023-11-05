Müslüman’ı kovdular İsrailli’yi tuttular!

arlemento ve medyalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı çıkan tek bir aykırı ses istemeyen Batılı ülkeler, aynı tutumunu spora da yansıttı. Bundesliga ekibi Mainz 05, İsrail'i eleştiren Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin ardından El Ghazi,ifadelerini kullandı. La Liga ekibi Granada'nın İsrailli forveti Shon Weissman ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda zulme karşı direnen mazlumlara yönelik,yorumunda bulundu. Ayrıcaşeklindeki bir paylaşımı da beğendi. Bütün bunlara rağmen Weissman hakkında Granada hiçbir işlem yapmadı.