Emre Belözoğlu’ndan flaş açıklamalar! Hakemlere sert çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü'nde müsabakanın hazırlıkları MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde devam ediyor.

Basın mensuplarına açık olarak devam eden antrenmanda, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hazırlıklara ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"ANKARAGÜCÜ'NE KARŞI OYNAMAK DA ZOR"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'e konuk olan MKE Ankaragücü'nün oyuncu kadrosunun isteklerinin uygulamaya çalıştıklarını belirten Teknik Direktör Belözoğlu, "Arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yaptı. Ligde maçı kazanmak kolay değil. Rakipler de herkes gibi. Biz nasıl hazırlanıyorsak onlar da bize hazırlanıyorlar. O yüzden iyi yönden bakarsak kazanmaya yakın taraf bizdik ama sonuçta bir puanla ayrıldık. Şu an önümüzde çok çabuk bir şekilde hazırlanmamız gereken bir maç var. Cuma günü ligin dinamik organizasyonu olan takımlardan bir tanesi kısa sürede ona hazırlanıp, oradan da milli araya mutlu bir şekilde girmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim ligde her maç zor kazanmak zor. Ankaragücü'ne karşı oynamak da zor. O yüzden biz elimizden geldiğince her maçı ayrı şekilde senaryolaştırıp arkadaşlarımıza anlatıyoruz ondan sonrası oyuncu grubumuzda ama onların. Göstermiş olduğu enerji. Enerji uygulama isteği beni çok mutlu ediyor. Bu maç özelinde de taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Ankaragücü'nün kendi sahasında en büyük gücü taraftarı. Bunu net bir şekilde birçok kez bu büyük camianın karşısında futbolcu olmuş birisi olarak net bir şekilde söyleyebilirim. 90 dakika her oyuncumuza sahip çıkan, her zaman takımın yanında olan bir taraftar inşallah fazla cuma günü orada olacak. Biz onların bize göstermiş oldukları bu destek ile 12 kişi sahada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kulübemin yanında olan dördüncü hakemi görmek istemiyorum"

Antalyaspor müsabakasında kulübede oyuncularının yanında olamayacağını dile getiren Belözoğlu, "Küçük yaştan beri bu camianın içindeyim. Çok küçük yaşlardan beri bu camianın içinde olmanın hep sıkıntılarını yaşamış birisi oldum. Şikayetçi değilim. Her nimetin bir kendince külfeti var. Teknik ölçüde olduktan sonra devamlı o özellikle yan hakemlerin, dördüncü hakemlerin benim kulübümün yanında sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı daha önce dile getirmiştim. Burada belli bir ne yazık ki önyargı ya da artık talimat neyse bu var. Bu benim tarafımdan yönetilmesi gereken bir süreç. Ama karşı taraftan bakıldığında da bana bakılan tarafından da bir ne yazık ki biraz önce söylediğimiz gibi bir planlı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da rahatsızım. Rahatsızlığımızı dile getirdik. Hem de elimden geldiğince hakkaniyetli cümleler kurmaya çalışıyorum. Fakat devamlı benim kulübemin yanında olan dördüncü hakemi görmek istemiyorum. Orada bir adalet temsil kabiliyeti olması gereken bir düzen var. O hakemlerin de bence görevi bu. Son maçta gördüğüm sarı kart birazcık penaltı pozisyonundan vermiş olduğum tepkidendi. Onun dışında genel anlamda dördüncü hakemlerin devamlı benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığım var" dedi.

"Kitsiou bu hafta bizimle olmayacak gibi görünüyor"

Stelios Kitsiou'nun sakatlığı nedeni ile bu maç kadroda olamayacağını aktaran Belözoğlu, "Bu hafta bizimle olmayacak gibi görünüyor. En azından kadroda olmayacak gibi görünüyor. Milli aradan sonra kendisinden faydalanmayı düşünüyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. O da değerli bir önemli oyuncu her oyuncumuz gibi. Fakat şu an Kitsiou dışında bir eksiğimiz görünmüyor, bir tek ben yokum kulübede" diye konuştu.