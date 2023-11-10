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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:43 Son Güncelleme: 10.11.2023 13:44

Son dakika: Beşiktaş'ta Milot Rashica Başakşehir maçında yok

DHA
Son dakika: Beşiktaş’ta Milot Rashica Başakşehir maçında yok

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı'na davet edildiğini ve 12 Kasım Pazar günü oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir.

FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Milot Rashica Başakşehir maçında yok
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