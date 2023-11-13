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Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:05

Kosova, İsrail'i 1-0 mağlup etti | EURO 2024 Elemeleri

Kosova, İsrail’i 1-0 mağlup etti | EURO 2024 Elemeleri

Kosova, EURO 2024 Elemeleri erteleme maçında İsrail'i 1-0 mağlup etti. Kosova'ya galibiyeti getiren golü Beşiktaşlı Milot Rashica attı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri I Grubu 8. hafta maçında Kosova, İsrail'i konuk etti. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

ASİST MURIQI'DEN, GOL RASHICA'DAN

Kosova'ya galibiyeti getiren golü 41. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica attı. Rashica'nın golünde asisti Fenerbahçe'nin eski futbolcu Vedat Muriqi yaptı.

REVIVO'NUN OĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Haim Revivo'nun oğlu Roy Revivo, 90. dakikada kırmızı kart görerek İsrail'i 10 kişi bıraktı.

I Grubu'nda Kosova puanını 10 çıkararak 4. sırada yer aldı. 11 puanda kalan İsrail ise 3. basamakta bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN 7 FUTBOLCU

Karşılaşmada Rashica'nın yanı sıra Alanyaspor'dan Fidan Aliti, İstanbulspor'dan Florian Loshaj, Manisa FK'den Meriton Korenica ve Antalyaspor'dan Zymer Bytyqi de Kosova için mücadele etti. Antalyasporlu Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safuri ise İsrail Milli Takımı için ter döktü.

NE OLMUŞTU?

Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurtdışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle 12 Kasım'a ertelenmişti.

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Kosova, İsrail'i 1-0 mağlup etti | EURO 2024 Elemeleri
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