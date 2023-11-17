SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı’nda kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka, Demokratik Kongo Milli Takımı'nda teknik direktör Sebastien Desabre'nin kararını protesto ettikten sonra kadro dışı bırakıldı.

Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Jackson Muleka, takım arkadaşı Makabi Lilepo ile teknik direktör Sebastien Desabre'nin kararını protesto etti ve stada gitmedi.

Bu hareketi üzerine 2 futbolcu kadro dışı kaldı. Jackson Muleka, Kongo formasıyla daha 15 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.