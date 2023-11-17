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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:01

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı'nda kadro dışı bırakıldı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı’nda kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı'nın Moritanya ile oynadığı maçta kadroya alınmayınca oldukça sinirlendi. Kararı protesto ederek Moritanya karşılaşması için stada gitmeyen Muleka, Sebastien Desabre tarafından kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka, Demokratik Kongo Milli Takımı'nda teknik direktör Sebastien Desabre'nin kararını protesto ettikten sonra kadro dışı bırakıldı.

Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Jackson Muleka, takım arkadaşı Makabi Lilepo ile teknik direktör Sebastien Desabre'nin kararını protesto etti ve stada gitmedi.

Bu hareketi üzerine 2 futbolcu kadro dışı kaldı. Jackson Muleka, Kongo formasıyla daha 15 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı'nda kadro dışı bırakıldı
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