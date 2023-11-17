SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi’ye 3 yıllık sözleşme ve zam geliyor

Fenerbahçe yönetimi, Osayi Samuel ile masaya oturuyor. 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi QPR'den 500 bin Euro'ya alınan Nijeryalı oyuncunun kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek. Sarı-Lacivertli yönetim ise son yılına girmeden 25 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmanın peşinde.
İsmail Kartal ile birlikte performansını daha da arttırdığına inanılan oyuncunun takımın önemli parçası olarak devam etmesini isteyen yönetim, Osayi'nin 600 bin Euro olan maaşına da zam yapacak. Jorge Jesus döneminde ayrılığın kıyısına gelen Nijeryalı sağ bek bu sezon idmanlardaki pozitif enerjisini sahaya da yansıtıp takımın vazgeçilmezlerinren oldu.
RENNES TEKLİFE HAZIRLANIYOR
Sözleşme uzatmak için geç kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, devre arasında 3 yıllık yeni kontrat ile işi bitirmeyi hedefliyor. Fransa Ligi'nden Rennes'in yakından takip ettiği oyuncu için temasa geçmesi beklenirken, F.Bahçe ise bu tekliften önce imzayı attırıp Osayi'nin kafasının karışmasına engel olacak.
GÜRCAN BİLGİÇ - FENERBAHÇE İÇİN KAYMAĞI YEME ZAMANI
Osayi'nin Türkiye geçmişi, ciddi bir kariyer dönemi de oldu. Profesyonellik açısından sorun çıkarmayan, kendine iyi bakan ve hemen hemen her maçta da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu. Yedek kaldığında problem çıkarmayan, fizik kalite ve atletizm olarak da etkileyici bir oyuncu. Dolayısı ile kafasının da rahat etmesi açısından yeniden anlaşmak çok doğru karar. F.Bahçe'nin Avrupa serüveni sürdükçe oyuncunun çok ciddi alıcıları da olacaktır. F.Bahçe, bu transferi yaparken bir zar attı sonrasında Osayi'yi bek oynamaya ikna etti. Şimdi de işin kaymağını yeme aşamasına geldi.