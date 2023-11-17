SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi’ye 3 yıllık sözleşme ve zam geliyor

GÜRCAN BİLGİÇ - FENERBAHÇE İÇİN KAYMAĞI YEME ZAMANI

Osayi'nin Türkiye geçmişi, ciddi bir kariyer dönemi de oldu. Profesyonellik açısından sorun çıkarmayan, kendine iyi bakan ve hemen hemen her maçta da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu. Yedek kaldığında problem çıkarmayan, fizik kalite ve atletizm olarak da etkileyici bir oyuncu. Dolayısı ile kafasının da rahat etmesi açısından yeniden anlaşmak çok doğru karar. F.Bahçe'nin Avrupa serüveni sürdükçe oyuncunun çok ciddi alıcıları da olacaktır. F.Bahçe, bu transferi yaparken bir zar attı sonrasında Osayi'yi bek oynamaya ikna etti. Şimdi de işin kaymağını yeme aşamasına geldi.