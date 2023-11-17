Son dakika: Hasan Arat, Chelsea ile anlaştı! "Ben yıllarca biriktirdiğim sermayemi..."

Beşiktaş'ta yaklaşan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Hasan Arat, Antalya'da bulunan kongre üyeleri ile yemekli buluşmada bir araya geldi.

"BOEHLY BENİM ARKADAŞIM"

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Arat, seçildiği takdirde Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile iş birliğine gideceklerini belirterek, "Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım" dedi.

Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, "Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Sandıkların patlaması lazım" ifadelerini kullandı.