Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Bu bayrak için elimden geleni yapacağım"
Giriş Tarihi: 22.11.2023 01:32 Son Güncelleme: 22.11.2023 01:33

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Bu bayrak için elimden geleni yapacağım"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler kendi tarihinde, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu."

"BU BAYRAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkarsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde"

"HAKEMLERLE ALAKALI KONUŞMAYA GEREK YOK"

"Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili yorum yapmam. Dışarıdan yargılamak daha kolay oluyor. Sadece bazı pozisyonlarda farklı bakış açısıyla pozisyonları yorumladığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi dışarıda yargılamak çok kolay. O yüzden hakemlerle alakalı konuşmaya gerek yok. Genel olarak baktığınızda da hakemin büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum"

"Baktığınızda bu maçta Cenk Tosun'un eksikliğini yaşadık. Ama tabii ki Enes Ünal da değerlendirebileceğimiz bir futbolcu."

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Bu bayrak için elimden geleni yapacağım"
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