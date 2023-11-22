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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Bu ülke için her şeyi yapacağım

Bu ülke için her şeyi yapacağım

Montella: “Burada olmak gurur meselesi. Her seferinde ülkemizin ruhuyla sahada olacağız. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım”

A Milli Takım'ın hocası Montella, göreve çağrıldığı ilk andan itibaren büyük gurur yaşadığını söyledi. Galler maçının zorlu geçtiğini aktaran İtalyan teknik adam, "İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu; ikinci devrede reaksiyon gösterdik. Bu konuda mutluyum" dedi. 49 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi. Kurada kim çıkarsa çıksın, zevkle takip edeceğiz. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Bu akşam (dün) yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde."

MONTELLA KAYBETMİYOR!
STEFAN Kuntz'un ardından A Milli Takım'ın başına geçen Montella, rakiplerine şans tanımadı. İtalyan teknik adam ilk karşılaşmasında Hırvatistan'ı 1-0, ardından Letonya'yı 4-0, hazırlık mücadelesinde de Almanya'yı 3-2 yenmişti. Dün ise Galler ile deplasmanda berabere kalıp, yenilmeme serisini sürdürdü.




2. TORBADAN ALMANYA'YA
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak 21 takım belli oldu. 3 ekip ise play-off'tan dahil olacak. Galler'den 1 puan alıp grubunu lider bitiren A Milli Takımımız, 2 Aralık'ta Hamburg'da çekilecek kuralara 2. torbadan katılacak.

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