Bu ülke için her şeyi yapacağım

A Milli Takım'ın hocası Montella, göreve çağrıldığı ilk andan itibaren büyük gurur yaşadığını söyledi. Galler maçının zorlu geçtiğini aktaran İtalyan teknik adam, "İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu;dedi. 49 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bu bayrak için elimden geleni yapacağım.Burada olmak gurur meselesi.3. torbadaki takımlar da fena değil. Bu akşam (dün) yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde."Kuntz'un ardından A Milli Takım'ın başına geçen Montella, rakiplerine şans tanımadı. İtalyan teknik adam ilk karşılaşmasındaDün ise Galler ile deplasmanda berabere kalıp, yenilmeme serisini sürdürdü.ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak 21 takım belli oldu. 3 ekip ise play-off'tan dahil olacak. Galler'den 1 puan alıp grubunu lider bitiren A Milli Takımımız, 2 Aralık'ta Hamburg'da çekilecek kuralara 2. torbadan katılacak.