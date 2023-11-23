Bahçeli’den Karagümrük’e stadyum için destek sözü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ekibinin stat sorunu için harekete geçti
SABAH Spor'a 16 Kasım'da verdiği röportajda stat sorununu anlatan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmadığını söyleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın sözleri büyük yankı buldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ekibinin stadyum projesine destek kararı aldı.
MHPGenel BaşkanYardımcısı İsmailÖzdemir, sosyal medyahesabından yaptığı paylaşımda,makam odasındataraftarı olduğu KaragümrükSpor Kulübü'nün logo ve plaketibulunan Bahçeli'nin, kulübünhaklı talebi ve beklentisi olanstadyum projesine her türlü desteğivermeye hazır olduğunu ifade etti.