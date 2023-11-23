Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bahçeli’den Karagümrük’e stadyum için destek sözü
Giriş Tarihi: 23.11.2023

Bahçeli’den Karagümrük’e stadyum için destek sözü

Bahçeli’den Karagümrük’e stadyum için destek sözü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ekibinin stat sorunu için harekete geçti

SABAH Spor'a 16 Kasım'da verdiği röportajda stat sorununu anlatan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmadığını söyleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın sözleri büyük yankı buldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ekibinin stadyum projesine destek kararı aldı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam odasında taraftarı olduğu Karagümrük Spor Kulübü'nün logo ve plaketi bulunan Bahçeli'nin, kulübün haklı talebi ve beklentisi olan stadyum projesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Başkan Erdoğan'dan G20 zirvesinde Filistin mesajı: Yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı
Gazze’de mucize
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli’den Karagümrük’e stadyum için destek sözü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA