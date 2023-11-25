Hırvatlar ağır yüklendi!

Siyah-beyazlılarda sakatlık sayısının bir ara çift hanelere çıkması ve tekrarlanan duruma gelmesi, beraberinde desorusunu getirdi. Geride kalan 12 haftalık periyoda bakıldığında, bunun başlıca iki sebebi olduğu görülüyor. Birincisi yoğun maç trafiği...Aradaki 8 maçlık fark, zaten fizik kalitesi tartışılan takıma etki yaptı.Şenol Güneş döneminde üç günde bir oynanan maçlardan dolayı, süreç hafif tempolu antrenmanlarla geçirilirken Burak Yılmaz döneminde Vukas ve Modric, teknik ekibe katılmalarının ardındandiyerek bir anda tempoyu yükseltti. Futbolcular da sık sık yoğun maç programında bu antrenmanları kaldıramadıklarını dile getirdi. Hırvat antrenörlerin, görev yaptığı yaklaşık bir aylık süreçteadale sakatlıkları yaşayan isimler oldu.