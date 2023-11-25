Küstah Fransa’dan Filistin’e destek veren Youcef Atal için skandal karar!

Nice kulübü de paylaşımını silmesine rağmen 27 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Nice Savcılığı da olayla ilgili, 'nefrete kışkırtma' gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı. Daha önce de Benzema, Filistin halkına verdiği destek nedeniyle Fransız bakanları tarafından hedef tahtasına konulmuştu.