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Giriş Tarihi: 25.11.2023 09:24

Küstah Fransa'dan Filistin'e destek veren Youcef Atal için skandal karar!

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Küstah Fransa’dan Filistin’e destek veren Youcef Atal için skandal karar!

Nice’in futbolcusu Youcef Atal’ın, Filistin’e destek mesajı yayınlayan bir kişinin videosunu paylaştığı için gözaltına alınması, Batı’nın çirkin yüzünü bir kez daha ortaya serdi.

Batı dünyası, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama gözlerini kapatırken Filistin'e destek veren futbolculara karşı da her geçen gün ayrı bir skandal yaşanıyor.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal, geçen ay Yahudiler aleyhine mesaj yayınlayan bir kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Nice kulübü de paylaşımını silmesine rağmen 27 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Nice Savcılığı da olayla ilgili, 'nefrete kışkırtma' gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı. Daha önce de Benzema, Filistin halkına verdiği destek nedeniyle Fransız bakanları tarafından hedef tahtasına konulmuştu.

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Küstah Fransa'dan Filistin'e destek veren Youcef Atal için skandal karar!
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