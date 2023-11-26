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Giriş Tarihi: 26.11.2023 18:02 Son Güncelleme: 26.11.2023 19:01

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Kadıköy'de ilk düdük çaldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor! Kadıköy’de ilk düdük çaldı...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

CANLI | FENERBAHÇE 0-0 KARAGÜMRÜK

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

KARAGÜMRÜK: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Mendes, Eysseric, Rohden, Can, Güven.

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek.

Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek ise bu maçta takıma dahil olacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Kadıköy'de ilk düdük çaldı...
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