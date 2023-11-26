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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…
Giriş Tarihi: 26.11.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 20:36

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı geride kapattı. Mücadelenin ikinci yarısına daha istekli ve hırslı başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, erken buldukları golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadele böyle devam ederken maçın hakemi Arda Kardeşler'in verdiği kararlar ise geceye damga vurdu. Taraftarları adeta çılgına çeviren VAR incelemesi ise tartışma yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Milli aranın ardından Fenerbahçe, sahasında Karagümrük'ü ağırladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, birçok tehlikeli gol pozisyonuna girse de bunları değerlendirmekte zorlandı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…

Fatih Karagümrük'te Can Keleş, 39. dakikada sahneye çıktı. Takımını öne geçiren golü atan Can Keleş, ilk yarının skorunu da 1-0 olarak belirledi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…

Güven Yalçın'ın 2 kişiyi geçip verdiği pasta topla buluşan Mendes, soldan hareketlenen Can Keleş'i gördü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…

Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kale çizgisi üzerindeki Ferdi'nin bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu.

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