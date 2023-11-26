Giriş Tarihi: 26.11.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 20:36

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR kararları geceye damga vurdu! Arda Kardeşler taraftarları çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı geride kapattı. Mücadelenin ikinci yarısına daha istekli ve hırslı başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, erken buldukları golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadele böyle devam ederken maçın hakemi Arda Kardeşler'in verdiği kararlar ise geceye damga vurdu. Taraftarları adeta çılgına çeviren VAR incelemesi ise tartışma yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…