Hasan Arat açıkladı! Rıza Çalımbay ve Feyyaz Uçar’ın görevleri...

AYBABA: "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN"



Samet Aybaba yaptığı açıklamada "Başkanımızla uzun bir süre önce konuştuk. 'Birlikte Beşiktaşlılar ile bir yola çıkıyorum var mısın?' dedi. Tabii ki varım dedim. Oradan yürüyüşe başladık. Nasıl yönetilir, ne yapılır, transfer, altyapı, tesisler ve spor okulları. Bunlarla ilgili uzun süredir çalışıyorum. Uzun yıllardır futbolu futbolun içinden gelenlerin yönetmesi gerektiğine vurgu yapardım. Büyük bir örnek bence. Sadece biz değil, başkanımızdan bu kulübün sporcusu olması. Sadece başkanımız değil üçümüz de böyleyiz. Bence çok önemli. Rol model ortaya çıksın. Türk futboluna örnek olsun. Biz projelerimizin hepsini başarılı şekilde yapacağımıza inanıyorum. Her şeye çok çalıştım. Transferlere de çalıştım, takımın mevcut kadrosuna da çalıştım. Altyapı konusunda mütevazı olmayayım, Türkiye'de en iyi benimdir. Severim, evlatlarımızın bir yere gelmesini çok isterim. Onlar iyi yere geldiğinde herkes çok mutlu olacak bu beni çok etkiler. 2013'te Beşiktaş'ta çalışırken Antalya'da TSYD toplantısı vardı. Orada altyapıya gitmeye utanıyorum dedim. Bir konteynerda soyunuyor çocuklar. Çok kısıtlı imkanlarda. O zaman herkes söylerken, 'altyapıya önem vereceğiz, tesis yapacağız'. Bu güne kadar olmadı. Ben içinde olmamama rağmen Beşiktaş'ın altyapısına bir tesis kazandırmak için 6 ayımı verdim. Bir arazi ortaya çıktı. Biz yapacağız, Beşiktaş'ın altyapısını o araziye götürüp Türkiye'nin en iyi tesisini yapacağız. Samet Aybaba: "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi bu konuda görevlendirdi. Biz Beşiktaş ailesiyiz. Rıza her yerde beni kovalar biliyorsunuz. En çok maça çıkan bendim. Sonunda beni geçti. Aradım, 'Rıza dedim, nedir bu senden çektiğim. Kaptanlıkta beni kovalıyorsun, hocalıkta beni kovalıyorsun'. Biz bir aileyiz. Tabii ki sorunlarımız olacak. Keyifli günler olacak kötü günler olacak. Her şeyin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Seçimden sonra göreceksiniz Beşiktaş'ta her şey çok güzel olacak. Bir pilot takım alacağız. Oyuncularımız orada oynayacak. Kadrosunu bizim içimizden olacak." dedi.