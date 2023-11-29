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Giriş Tarihi: 29.11.2023 13:13

Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, Kaan Şakul'un listesinde yer alacağını duyurdu

AA
Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, Kaan Şakul’un listesinde yer alacağını duyurdu

Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Hasan Arat, Kaan Şakul'un yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektöründe kurumsal bankacılık, proje ve sürdürülebilir finansman, yatırım bankacılığı alanlarında ülkemizin önde gelen isimlerinden Kaan Şakul, Beşiktaş'ımızın sahip olduğu büyük ekosistemin güçlü bir ekonomik değere dönüştürülmesiyle ilgili projelerde ve finansal dönüşümünde sorumluluk üstlenecek. Beşiktaş'ımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hasan Arat, dün de yönetim kurulunda ikinci başkan olarak Hüseyin Yücel'in görev yapacağını duyurmuştu.

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Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, Kaan Şakul'un listesinde yer alacağını duyurdu
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