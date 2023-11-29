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Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:45 Son Güncelleme: 29.11.2023 09:46

Fenerbahçe'de Djiku ve Fred yok! Ferdi belirsiz...

Fenerbahçe’de Djiku ve Fred yok! Ferdi belirsiz...

Süper Lig'de son maçında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, perşembe günü Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Sarı-Lacivertli takımda önemli isimlerden Fred ve Djiku kadroda olmayacak.

Sakatlıkları büyük ölçüde geçen ancak fizik-kondisyon açısından yetersiz olan Fred ve Djiku, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Fakat F.Bahçe teknik heyeti, iki oyuncuyu da tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürmeyi planlamıyor.

FRED VE DJIKU FORMA GİYEMEYECEK

Bu nedenle Nordsjaelland maçında forma giymeyecekler. İsmail Kartal, Fred ve Djiku için "Ufak ufak antrenmanlara alıyoruz. Gözetim altında süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelince kadroya almak istiyoruz"değerlendirmesinde bulunmuştu.



TOPYEKÜN DESTEK ÇAĞRISI

F.Bahçeli yönetici Ahmet Ketenci, kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara yönelik açıklamada bulundu. Karagümrük'le oynadıkları maçta rakibin bir penaltısının verilmediğini, buna karşılık kendileri lehine çalınması gereken penaltının da es geçildiğini belirten Ketenci, "Maçın tekrarını talep ettik. Fakat, kamuoyundaki aktörleri ile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar, bu kez de sadece bir pozisyon üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanda ve Fenerbahçe'nin olduğu her şeyde omuz omuza bir ve bütün olacağımız mücadelede topyekün desteğinizi rica ederiz. Bu sene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçe camiası olarak tek yumruk cevap vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de Djiku ve Fred yok! Ferdi belirsiz...
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