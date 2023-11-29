Fenerbahçe’de Djiku ve Fred yok! Ferdi belirsiz...





TOPYEKÜN DESTEK ÇAĞRISI

F.Bahçeli yönetici Ahmet Ketenci, kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara yönelik açıklamada bulundu. Karagümrük'le oynadıkları maçta rakibin bir penaltısının verilmediğini, buna karşılık kendileri lehine çalınması gereken penaltının da es geçildiğini belirten Ketenci, "Maçın tekrarını talep ettik. Fakat, kamuoyundaki aktörleri ile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar, bu kez de sadece bir pozisyon üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanda ve Fenerbahçe'nin olduğu her şeyde omuz omuza bir ve bütün olacağımız mücadelede topyekün desteğinizi rica ederiz. Bu sene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçe camiası olarak tek yumruk cevap vermeliyiz" ifadelerini kullandı.