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Giriş Tarihi: 1.12.2023 14:01

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Club Brugge maçında görev yapan oyuncular, düz koşuyla antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayarak 15.00'te özel uçakla Ankara'ya gidecek.

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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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