Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Club Brugge maçında görev yapan oyuncular, düz koşuyla antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayarak 15.00'te özel uçakla Ankara'ya gidecek.