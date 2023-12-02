GALATASARAY HABERİ: Ten Hag’ın aklı Sacha Boey’da kaldı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Manchester United maçındaki oyunuyla Teknik Direktör Erik ten Hag'ı etkiledi. Hollandalı çalıştırıcının, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi.

Mirror, yaptığı haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Boey için teklif yapacağını yazdı. Ada devinin önereceği rakamın kabul edilmesi halinde ise Sarı-Kırmızılılar rekor bir satış gerçekleştirmiş olacak. Manchester United, Sacha için tam 25.5 milyon Euro'yu gözden çıkartmış durumda.

REKOR KIRILABİLİR

İddia edilen rakam karşılığında transfer gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçecek. Önceki rekor 16 milyon Euro bedelle gönderilen Badou Ndiaye'ye aitti. Haberde ayrıca, Boey'un sözleşmesinin 2025 yılında biteceği vurgulanarak oyuncunun geleceğinin Galatasaray'ın en büyük endişelerinden biri olduğu ifade edildi. (Akşam)