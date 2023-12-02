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Giriş Tarihi: 2.12.2023 14:27

GALATASARAY HABERİ: Ten Hag'ın aklı Sacha Boey'da kaldı

GALATASARAY HABERİ: Ten Hag’ın aklı Sacha Boey’da kaldı

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın büyük beğenisini kazandı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Manchester United maçındaki oyunuyla Teknik Direktör Erik ten Hag'ı etkiledi. Hollandalı çalıştırıcının, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi.

Mirror, yaptığı haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Boey için teklif yapacağını yazdı. Ada devinin önereceği rakamın kabul edilmesi halinde ise Sarı-Kırmızılılar rekor bir satış gerçekleştirmiş olacak. Manchester United, Sacha için tam 25.5 milyon Euro'yu gözden çıkartmış durumda.

REKOR KIRILABİLİR
İddia edilen rakam karşılığında transfer gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçecek. Önceki rekor 16 milyon Euro bedelle gönderilen Badou Ndiaye'ye aitti. Haberde ayrıca, Boey'un sözleşmesinin 2025 yılında biteceği vurgulanarak oyuncunun geleceğinin Galatasaray'ın en büyük endişelerinden biri olduğu ifade edildi. (Akşam)

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GALATASARAY HABERİ: Ten Hag'ın aklı Sacha Boey'da kaldı
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