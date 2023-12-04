Herkes ‘Türkiye bize çıkmasın’ diyordu!

A Milli Takımımızın EURO 2024'teki kuraları sonrasında Portekiz ve Çek basınından dikkat çekici başlıklar geldi. Medyada Türk Milli Takımı'nın tanıtımı yapılırken Portekiz'in Record gazetesi,başlığını seçti. Türkiye'nin güçlü oyun yapısı ve taraftar desteği de vurgulanan haberlerde Record,ifadelerine yer verdi. A Bola ise Türkiye-Portekiz ve Çekya'nın EURO 2008'deki grup eşleşmesini hatırlattı."Biz bu grubu biliyoruz" başlığı atılırken gruptan lider çıkacak takımın da yolu şu ifadelerle değerlendirildi:Çekya Milli Takımı kaptanı Tomas Soucek, Türk futbolunun çıkışta olduğunu söyledi. Son takım belli olmasa da dengeli bir grup olacağının altını çizen Soucek, "Türkiye son dönemde yükselişte. Genç oyuncularla dolu iyi bir dönem geçiriyorlar, bir yıl önce onlara karşı oynamıştık. Kesinlikle çok zor bir rakip olacak, ancak onlara karşı başarılı olma şansımız olduğuna inanıyorum" diye konuştu.Türkiye-Çekya maçına (26 Haziran 2024) ev sahipliği yapacak olan Hamburg şehrinin gazeteleri de kurada Türkiye'nin kendi bölgelerine çıkmasını mutlulukla karşıladı. 52 bin kişilik Volksparkstadion'un Türklerin elinde olacağına vurgu yapan Hamburger Morgenpost, "Berlin'deki Almanya maçında Türkler atmosfer olarak turnuvaya hazır olduklarını gösterdi" ifadelerini kullandı.İtalyan basını, Montella üstünden grup kuralarını yorumladı. Tuttomercato, İtalyan teknik adamın takıma etkisine parantez açarken şunlar yazıldı: "Yetenekle gençlik Türkiye'de birleşti. Hırvatistan'ın olduğu grubu ilk sırada bitirdiler. Yaptıkları gerçekten inanılmazdı. Montella'nın takımın başına gelmesi olumlu sonlandı."