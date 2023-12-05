Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı belli oldu

Başkan Hasan Arat, mazbata töreninde yönetim kurulundaki görev dağılımını da açıkladı. Siyah-beyazlılarda, Hüseyin Yücel ikinci başkan olurken; Feyyaz Uçar, futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve futbol basın sözcüsü oldu. Mete Vardar ve Onur Göçmez ise asbaşkanlık görevlerine getirildi.
Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde:
İkinci Başkan: Hüseyin Yücel
Asbaşkan: Onur Göçmez
Asbaşkan: Mete Vardar
Genel Sekreter: Dr. Cüneyt Sezgin
Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu: Yalçın Ayaydın
Hukuk Kurulu Başkanlığı: Altın Mimir
Finansman ve A.Ş'den Sorumlu: Kaan Şakul -
Futbol Şube Sorumlusu ve Futbol Basın Sözcüsü: Feyyaz Uçar
İletişimden Sorumlu: Prof. Dr. Işıl Zeybek
Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu: Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç
Tesislerden Sorumlu: Çağlayan Tuğal
Kamu İlişkileri: Burak Aslan