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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:26

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa'nın gözü 'Yeni Arda' Mehmet Can Gülerer'de

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa’nın gözü ’Yeni Arda’ Mehmet Can Gülerer’de

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ardından Avrupa kulüpleri, Sarı-Lacivertli kulübün bir başka genç yeteneğinin peşine düştü.

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, Sarı-Lacivertli ekibin diğer yıldız adaylarının da önünü açtı. Bu kapsamda, Avrupa'nın elit kulüpleri tüm dikkatlerini Fenerbahçe'ye çevirdi. Geçtiğimiz yaz, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerinden biri gerçekleşmiş, altyapıdan yetişen Arda Güler 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e imza atmıştı. Milli yıldızın dünya devine transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe Akademisi, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin altyapısı, sezon başından beri hiç olmadığı kadar yakın takibe alındı. Sarı-Lacivertliler'in U19 takımında dikkat çeken birçok yetenek var.

YENİ GÖZDE MEHMET CAN GÜLERER
Avrupa kulüplerinin takibinde olan isimlerden biri de Mehmet Can Gülerer. Türk futboluna yabancı olmayan Fransız ekibi Lille'in yanı sıra Belçika'dan Antwerp'in genç futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. İki ayağını da kullanabilen 18 yaşındaki stoper 1.87 m. boyunda. Mehmet Can, sezon başından beri idmanların birçoğunda A takımla çalıştı. Kendisi de sakatlık yaşadığı için, Yusuf Akçiçek'in aksine Becao ve Djiku'nun yokluğunda forma giyemedi.

ÇAĞRI FEDAİ VE YASİR BOZ DA TAKİP ALTINDA
Fenerbahçe Akademisi'nde dikkat çeken başka isimler de var. Nordsjaelland deplasmanında kafileye dahil edilen 17 yaşındaki Çağrı Fedai ile 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yasir Boz, beklentilerin yüksek olduğu oyuncular arasında. Bu ikili de Avrupalı gözlemcilerin takibi altında. Sarı Lacivertliler'in altyapısıyla adından söz ettirmeye başlaması, bundan sonraki süreçte yeni yeteneklerin Fenerbahçe'yi tercih etmesi açısından da son derece etkili olacak gibi görünüyor. (Fanatik)

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