SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Savunmaya Alman tankı: Thilo Kehrer

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi: Thilo Kehrer...

Sarı-Lacivertliler'in yeni hedefi ise İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta forma giyen Thilo Kehrer. 2022 yılında West Ham'a imza atan 27 yaşındaki Alman stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Kehrer için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde menajeriyle temas kurulacağı belirtildi.

13 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 27 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen Kehrer için şimdiye kadar 49 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. West Ham United, Alman yıldız için PSG'ye 2022 yılında 12 milyon Euro ödemişti. Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Kehrer'in gol ve asisti bulunmuyor. (Takvim)

