Lugano Beşiktaş maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Lugano'ya konuk oluyor. Siyah-Beyazlılar, grupta 1 puanla son sırada yer alıyor. Letzigrund Stadı'nda saat 23:00'te oynanacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. D Grubu'ndaki diğer maçta lider Club Brugge sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Steffen, Bislimi, Cimignani, Celar

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Aytuğ, Tayfur, Amir, Salih, Chamberlain, Muleka, Bakhtiyor, Cenk

PRESTİJ MESELESİ

Grupta geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada yer alan ve bugünkü mücadeleye prestij açısından önem veren Siyah-Beyazlılar, kazanarak moral bulmak istiyor.