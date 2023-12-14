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Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:44 Son Güncelleme: 14.12.2023 09:57

Lugano Beşiktaş maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda?

Lugano Beşiktaş maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Lugano'ya konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Avrupa'ya daha önce veda etmişti. Lugano - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Lugano'ya konuk oluyor. Siyah-Beyazlılar, grupta 1 puanla son sırada yer alıyor. Letzigrund Stadı'nda saat 23:00'te oynanacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. D Grubu'ndaki diğer maçta lider Club Brugge sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Steffen, Bislimi, Cimignani, Celar
Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Aytuğ, Tayfur, Amir, Salih, Chamberlain, Muleka, Bakhtiyor, Cenk

PRESTİJ MESELESİ
Grupta geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada yer alan ve bugünkü mücadeleye prestij açısından önem veren Siyah-Beyazlılar, kazanarak moral bulmak istiyor.

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Lugano Beşiktaş maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda?
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