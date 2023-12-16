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Giriş Tarihi: 16.12.2023 12:57

Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor yöneticisi hayatını kaybetti

İHA
Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor yöneticisi hayatını kaybetti

Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can (48), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya'ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesisleri ziyaret eden Can, sporcuları izledi.

Nijerya'da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can'ın sorunları Kocaeli'ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Can'ın ölüm haberini alan Kocelispor camiasını yasa boğdu. Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

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Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor yöneticisi hayatını kaybetti
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