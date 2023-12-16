Yunus Akgün'den geleceği hakkında flaş sözler! "Bunu için elimden geleni yapacağım"

Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'nin yolunu tutan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Kulüp sitesine yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinen milli yıldız Galatasaray'dan aldığı destek, gelecek hedefleri ve geçirdiği sezon hakkında çok özel değerlendirmeler yaptı.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

"GALATASARAY TARAFTARLARI MUHTEŞEM"

"Bu benim için başka bir motivasyon kaynağı. Galatasaray taraftarları muhteşemdir. Beni hâlâ sevip desteklediklerine göre doğruları yapmış olmalıyım. Galatasaray'dan Avrupa'ya giden başka isimler de var. Onlardan biri olduğum için mutluyum."

"MAÇ MAÇ DAHA İYİYE GİTTİM"

"Öncelikle bunun benim için harika bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Teknik direktör benden neler istediğini çok hızlı bir şekilde anlattı, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu ve o maçı kazandık. Oynadığım diğer maçlarda durumun daha iyiye gittiğini düşünüyorum."

"İNANILMAZ BİR DUYGUYDU"

"Letonya'ya milli takım formasıyla attığım golüm inanılmaz bir duyguydu. Letonya'ya karşı maçın çantada keklik olmayacağını biliyorduk. Dolayısıyla gol attığımda taraftarlardan gelen duyguları, onların ne kadar rahatladığını hissettim; gol atmak çok muhteşemdi. Gurur duydum."

"HEDEF PREMIER LİG'E ÇIKMAK"

"Asistler yaptım, umarım yakında gol de atacağım. Sahada katkıda bulunduğunuzda kendinize daha çok inanırsınız ve özgüveniniz artar. Asıl hedefimiz elbette şampiyon olup Premier Lig'e çıkmak. Bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım."