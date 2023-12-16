Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yunus Akgün'den geleceği hakkında flaş sözler! "Bunu için elimden geleni yapacağım"
Giriş Tarihi: 16.12.2023 23:40

Yunus Akgün'den geleceği hakkında flaş sözler! "Bunu için elimden geleni yapacağım"

Yunus Akgün’den geleceği hakkında flaş sözler! Bunu için elimden geleni yapacağım

Sezon öncesi Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Yunus Akgün, İngiliz ekibinin internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'nin yolunu tutan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Kulüp sitesine yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinen milli yıldız Galatasaray'dan aldığı destek, gelecek hedefleri ve geçirdiği sezon hakkında çok özel değerlendirmeler yaptı.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

"GALATASARAY TARAFTARLARI MUHTEŞEM"

"Bu benim için başka bir motivasyon kaynağı. Galatasaray taraftarları muhteşemdir. Beni hâlâ sevip desteklediklerine göre doğruları yapmış olmalıyım. Galatasaray'dan Avrupa'ya giden başka isimler de var. Onlardan biri olduğum için mutluyum."

"MAÇ MAÇ DAHA İYİYE GİTTİM"

"Öncelikle bunun benim için harika bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Teknik direktör benden neler istediğini çok hızlı bir şekilde anlattı, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu ve o maçı kazandık. Oynadığım diğer maçlarda durumun daha iyiye gittiğini düşünüyorum."

"İNANILMAZ BİR DUYGUYDU"

"Letonya'ya milli takım formasıyla attığım golüm inanılmaz bir duyguydu. Letonya'ya karşı maçın çantada keklik olmayacağını biliyorduk. Dolayısıyla gol attığımda taraftarlardan gelen duyguları, onların ne kadar rahatladığını hissettim; gol atmak çok muhteşemdi. Gurur duydum."

"HEDEF PREMIER LİG'E ÇIKMAK"

"Asistler yaptım, umarım yakında gol de atacağım. Sahada katkıda bulunduğunuzda kendinize daha çok inanırsınız ve özgüveniniz artar. Asıl hedefimiz elbette şampiyon olup Premier Lig'e çıkmak. Bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji uyarmıştı: Hava bir anda buz kesti! Kar İstanbul sınırına dayandı
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı! Eş zamanlı baskınlarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi
Meteoroloji'den peş peşe İstanbul ve İzmir dahil 17 kente uyarı
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Adayları kısa sürede açıklayacağız
SON DAKİKA | Bakan Güler'den ABD'ye PKK tepkisi! Kimse bizim aklımızla alay etmesin
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki katliamlarının önüne geçeceğimiz günler yakındır
Vurun abalıya
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus Akgün'den geleceği hakkında flaş sözler! "Bunu için elimden geleni yapacağım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA