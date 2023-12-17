Başkan Erdoğan’dan Eczacıbaşı Dynavit’e tebrik

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Başkan Erdoğan, kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit takımını sosyal medyadan tebrik etti.

Başkan Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadeleri paylaştı:

"FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna üçüncü kez erişen Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen ve bizleri gururlandıran iki Türk voleybol takımımız Eczacıbaşı ve Vakıfbank'a teşekkür ediyorum."