SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü’nün kararı bekleniyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı. Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olurken milli futbolcu, ilk yarıda Nico Williams'ı ceza sahası içinde düşürünce penaltı yaptırdı.

Sancet, atışı kaçırsa da Çağlar devre arasında oyundan alındı. Fizik olarak da iyi bir görüntü ortaya koyamayan deneyimli stoper, Türkiye'ye dönme konusunda şu ana kadar net bir karar vermedi. İsmail Kartal ve ekibi, yerli statüsünden dolayı Çağlar'a sıcak bakarken Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde stoper transferinde ciddi adımlar atacak.