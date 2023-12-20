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Giriş Tarihi: 20.12.2023

RTÜK’ten spor programları için tarihi karar!

RTÜK’ten spor programları için tarihi karar!
Sporda şiddetin önüne geçmek için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti. Olağanüstü toplanan üst kurulun aldığı ilke kararında sporun evrensel değerlerine saygılı, sporda pozitif bir atmosferin oluşturulmasına yönelik barışçı, şiddet içermeyen özenli bir dilin kullanılması gerektiğine işaret edildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin açıklamasında, bazı spor programlarında federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, futbolcular ile hakemlere yönelik taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarının ötesinde, argo ve kaba ifadelere yer verildiğinin tespit edildiğini belirtti. Şahin, 6112 sayılı kanunda yer alan lisans iptali dahil her türlü müeyyidenin uygulanabileceği spor yayınlarına yönelik bağlayıcı nitelikte ilke kararı alınması gerekliliği zorunlu olmuştur" ifadesini kullandı.

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RTÜK’ten spor programları için tarihi karar!
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