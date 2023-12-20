RTÜK’ten spor programları için tarihi karar!

Sporda şiddetin önüne geçmek için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti. Olağanüstü toplanan üst kurulun aldığı ilke kararında sporun evrensel değerlerine saygılı, sporda pozitif bir atmosferin oluşturulmasına yönelik barışçı, şiddetiçermeyen özenli bir dilinkullanılması gerektiğineişaret edildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin açıklamasında, bazıspor programlarında federasyonyetkilileri, kulüpyöneticileri, futbolcular ilehakemlere yönelik taraftarlarıkışkırtıcı, sağduyudanuzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarının ötesinde, argo ve kaba ifadelere yer verildiğinin tespit edildiğini belirtti. Şahin, 6112 sayılıkanunda yer alanlisans iptali dahil hertürlü müeyyideninuygulanabileceği sporyayınlarına yönelik bağlayıcınitelikte ilke kararıalınması gerekliliğizorunlu olmuştur" ifadesini kullandı.