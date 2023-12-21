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Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:21

Başakşehir'den, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklama

İHA
Başakşehir’den, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklama

RAMS Başakşehir, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA), Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Bu kararın ardından Avrupa Kulüpler Birliği de, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediklerini ve bu projeyi onaylamadıklarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Başakşehir de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldığını ve ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini duyurdu.

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Başakşehir'den, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklama
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