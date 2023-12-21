Mame Baba Thiam 11. golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor evinde Fenerbahçe'ye 4-3 kaybettiği maçta Mame Baba Thiam da ağları sarsmayı başardı. Mame Baba Thiam bu sezon forma giydiği 16 maçta 11 gol attı. Fenerbahçe maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Mame Baba Thiam karşılaşmanın 56. dakikasında penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 11 golünü kaydetti. Sezona iyi bir başlangıç yapan Mame Thiam, bu sezon 16 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Mame Baba Thiam, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK (2), Çaykur Rizespor (3), Kasımpaşa, Pendikspor ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşadı.