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Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:40

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Chamberlain...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması! Chamberlain...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Chamberlain...
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