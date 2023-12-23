Ryan Babel, Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey’u kıyasladı! Fatih Terim’in ismini verdi

Türkiye'ye 2013 yılında Kasımpaşa formasıyla adım atan Ryan Babel, Al-Ain ve Deportivo La Coruna maceralarının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah-Beyazlılarda geçirdiği 2 sezondan sonra ise Fulham'a giden Hollandalı futbolcu, 1 Temmuz 2019'da Galatasaray'a imza atmış, son olarak ise Eyüpspor'a bedelsiz şekilde transfer olmuştu.

Şu an serbest statüde bulunan 37 yaşındaki futbolcu, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Babel'in Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar...



"ŞANSLAR 50-50 AMA UMARIM GALATASARAY KAZANIR"

- Derbi hakkında ne düşünüyorsun?

"Bu sezon iki takımda çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy, oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacak. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum."