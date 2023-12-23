Ryan Babel, Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey’u kıyasladı! Fatih Terim’in ismini verdi

Türkiye'ye 2013 yılında Kasımpaşa formasıyla adım atan Ryan Babel, Al-Ain ve Deportivo La Coruna maceralarının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah-Beyazlılarda geçirdiği 2 sezondan sonra ise Fulham'a giden Hollandalı futbolcu, 1 Temmuz 2019'da Galatasaray'a imza atmış, son olarak ise Eyüpspor'a bedelsiz şekilde transfer olmuştu.
Şu an serbest statüde bulunan 37 yaşındaki futbolcu, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Babel'in Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar...
"ŞANSLAR 50-50 AMA UMARIM GALATASARAY KAZANIR"
- Derbi hakkında ne düşünüyorsun?
"Bu sezon iki takımda çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy, oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacak. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum."
"EN İYİSİ FATİH TERİM"
- Çalıştığın en iyi antrenör kimdi?
"Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör bence Fatih Terim. İkinci sıraya Arda Turan, üçüncü sıraya Şenol Güneş'i söylerim."
"FERDİ, BOEY'DEN DAHA YETENEKLİ"
- Ferdi - Sacha Boey arasında kimi tercih edersin?
"Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda'da da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkartıyor. Bence yetenek olarak Sacha Boey'den çok daha yetenekli. Sacha Boey çok iyi bir oyuncu ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı."