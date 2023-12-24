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Giriş Tarihi: 24.12.2023 18:39

Ümraniyespor evinde Giresunspor'u yıktı

AA
Ümraniyespor evinde Giresunspor’u yıktı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.

Ümraniyespor 2 - 1 Bitexen Giresunspor

Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Alper Akarsu, Suat Güz, Serdar Soydan

Ümraniyespor: Ubeyd Adıyaman, Glumac, Cavare, Popov, Hasan Ayaroğlu (Dk. 70 Emre Kaplan), Cofie (Dk. 78 Mustafa Eser), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 69 Serkan Göksu), Muhammed Mert (Dk. 82 Melih Okutan), Emre Demir (Dk. 82 Atalay Babacan), Uğur Kaan Yıldız, Bouali
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 60 Alperen Köşker), Çekdar Orhan, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 81 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Muhammet Turhan (Dk. 60 Metin Akbayrak)

Goller: Dk. 47 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 83 Atalay Babacan (Ümraniyespor), Dk. 89 Alperen Köşker (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 53 Enishan Ceylan, Dk. 64 Faruk Can Genç, Dk. 75 Talha Ünvan (Bitexen Giresunspor), Dk. 32 Popov, Dk. 38 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 87 Glumac (Ümraniyespor)

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Ümraniyespor evinde Giresunspor'u yıktı
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