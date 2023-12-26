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Giriş Tarihi: 26.12.2023 17:53

Aydın Toksöz: "Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil"

İHA
Aydın Toksöz: Volkan Demirel’in istifası söz konusu değil

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifasının söz konusu olmadığını söyleyerek, "Bize herhangi bir şey söylemedi ve bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" dedi.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

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Aydın Toksöz: "Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil"
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