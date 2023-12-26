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Giriş Tarihi: 27.12.2023 01:09

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Bandırmaspor'da Taşkın Kara'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi.

1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 17'nci hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Taşkın Kara ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor'da boş kalan koltuğa Hüseyin Eroğlu getirildi. Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile süper lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız" denildi.

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Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu
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