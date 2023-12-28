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Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:28

Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi

AA
Manisa FK’de teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Dalcı için kulüp başkanı Mevlüt Aktan'ın katılımıyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Aktan, Dalcı'ya başarı dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"Onu takımımızın başında görmek bizleri mutlu edecek. Ligin ikinci yarısında çok daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü izlettireceğiz. Devre arası transfer döneminde kadromuza katacağımız isimlerle de bunu göstereceğiz. İnanıyorum ki ligin ikinci yarısında çok daha güzel işler yapacağız. Bunun için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hedefimiz Süper Lig. Hedefimizde en ufak bir sapma yok. Tüm taraftarlarımız ve Manisalı futbolseverleri bu noktada takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Sezon sonunda takımımızı Süper Lig'de göreceğimize inanıyoruz."

Projeleri ve hedefleri olan bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Mustafa Dalcı da "Akademisinden A takımına kadar örnek bir yapılanma var. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için çok çalışacağız. İkinci yarının başlamasıyla birlikte takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Hedefimiz Süper Lig olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi
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