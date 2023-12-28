Samet Aybaba’dan Aboubakar için sert sözler! Sergen Yalçın sorusuna net yanıt

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Aybaba, "Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bizimle konuşmuyor. Burası Beşiktaş, istemeyen herkesi göndeririz."

İŞTE SAMET AYBABA'NIN AÇIKLAMALARI

"Teknik direktör ile saha içi ve takım performansı ile ilgili sadece sohbetim olur. Onun dışındaki her şeyin Beşiktaş'taki yetkilisi benim."

"YUSUF SARI İLE GÖRÜŞMEDİM"

Yusuf Sarı hakkında çıkan transfer haberleri için de konuşan Samet Ayaba, "Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. Beşiktaş, kontra atak oynamaz. Beşiktaş, sahayı yönetir. Yusuf Sarı ile hiçbir görüşmem olmadı." dedi.

"6 MİLYON PARAMIZ VAR"

"Paramız var. Bütçemiz 6 milyon Euro gibi gözükse de futbolu farklı yöneten kulüpler var ülkemizde. Onlardan nasıl yapıldığını öğreniriz. Ülkede her şey yapılıyor. Biz de yaparız."

Altyapı hakkında da konuşan Aybaba, "Altyapıyı çok severim. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bizdeki oyuncu gözlemci sayısı 3, Ajax'da 300. Sonra 'niye oyuncu gelişmiyor' diyoruz." dedi.

"SERGEN YALÇIN DOĞAL ADAY"

Sergen Yalçın iddialarına da yanıt veren Samet Ayaba, "Sergen Yalçın, doğal aday zaten. Şu ana kadar öyle bir görüşme yapmadık ama yaparız." cevabını verdi.