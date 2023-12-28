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Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:43 Son Güncelleme: 28.12.2023 16:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic'in alternatifi Albert Lokonga

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic’in alternatifi Albert Lokonga

Rade Krunic’in Milan’da kalma olasılığının artmasının ardından Fenerbahçe alternatif planını yaptı. Kanarya, bonservisi Arsenal’de olan ve Luton Town’da kiralık oynayan Albert Lokonga’yı listesine ekledi.

Ara transfer döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosuna orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. İtalya'da Milan forması giyen Rade Krunic'in yaşanan sakatlıklar sonrası takımda kalma ihtimalinin yükselmesinin ardından Kanarya, B planını yaptı.

Sarı-Lacivertliler'in, bonservisi Arsenal'de bulunan ve Luton Town'da kiralık forma giyen Albert Sambi Lokonga'yı listesine aldığı öğrenildi. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, daha çok oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Arsenal'in de Fenerbahçe opsiyonuna sıcak baktığı belirtildi. Anderlecht altyapısından yetişen Lokonga, Crystal Palace'ın başarısı için de ter döktü. Lokonga, bu sezon 6 maçta 319 dakika süre alıp, skor üretemedi. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic'in alternatifi Albert Lokonga
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