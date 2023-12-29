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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Fred kısa kesecek!

Fred kısa kesecek!

Brezilyalı orta sahanın yokluğunda uzun toplara yönelen Kanarya, bu kez geriden oyun kurup kısa pas yapacak

Orta sahadaki yıldızı Fred'in yokluğunda ligdeki maçta Crespo-İrfan Can ve Crespoİsmail orta sahası ile oynayan Kanarya geriden oyun kurmakta zorlanırken uzun toplarda da isabetsiz kaldı. Bu kez İsmail Kartal ve ekibi Dzeko'yu beslemek için özüne dönecek. Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı. Fred'in dönüşü ile birlikte uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslar gol arayacak.

BATSHUAYİ&KİNG GOLE HAZIRLANDI
Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Michy Batshuayi derbide süre almak istiyor. Tadic'in formsuz olmasına rağmen maça 11'de başlayamayacak olan King, kendisini hazır tutarak karşılaşmanın uzatmalara gidebileceğini de hesap ediyor. Kayserispor'a karşı 3 gol atan Batshuayi ise ligde oynanan derbide 90+3'te oyuna girmişti. İki oyuncu da sonradan sahaya çıksa bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.

BARIŞ'I, OSAYI BİTİRECEK!
Teknik direktör İsmail Kartal, fizik olarak oldukça kuvvetli olan Barış Alper Yılmaz'a hücum yönünden önlem alacak. Teknik heyet, İrfan Can Kahveci için sürekli kendisine boş alan oluşturmasını söylerken Osayi Samuel'in bindirmeleriyle de Barış Alper'i zor duruma sokmayı planlanıyor. İrfan'a, Barış ile çok fazla omuz omuza mücadeleye girmemesi de söylenirken, Szymanski'ye atacağı ince paslar üzerine çalıştığı da öğrenildi.

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Fred kısa kesecek!
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