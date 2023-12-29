Fred kısa kesecek!

Orta sahadaki yıldızı Fred'in yokluğunda ligdeki maçta Crespo-İrfan Can ve Crespoİsmail orta sahası ile oynayan Kanarya geriden oyun kurmakta zorlanırken uzun toplarda da isabetsiz kaldı.Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı.Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Michy Batshuayi derbide süre almak istiyor.Kayserispor'a karşı 3 gol atan Batshuayi ise ligde oynanan derbide 90+3'te oyuna girmişti. İki oyuncu da sonradan sahaya çıksa bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.Teknik direktör İsmail Kartal, fizik olarak oldukça kuvvetli olan Barış Alper Yılmaz'a hücum yönünden önlem alacak.İrfan'a, Barış ile çok fazla omuz omuza mücadeleye girmemesi de söylenirken, Szymanski'ye atacağı ince paslar üzerine çalıştığı da öğrenildi.