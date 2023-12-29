Fred kısa kesecek!

Brezilyalı orta sahanın yokluğunda uzun toplara yönelen Kanarya, bu kez geriden oyun kurup kısa pas yapacak
Orta sahadaki yıldızı Fred'in yokluğunda ligdeki maçta Crespo-İrfan Can ve Crespoİsmail orta sahası ile oynayan Kanarya geriden oyun kurmakta zorlanırken uzun toplarda da isabetsiz kaldı. Bu kezİsmail Kartal ve ekibi Dzeko'yu beslemekiçin özüne dönecek. Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı. Fred'in dönüşü ile birlikte uzun topseçeneğini kullanmayacak olan Kanarya,geriden oyunu kurarak rakip ceza alanındada kısa paslar gol arayacak.
BATSHUAYİ&KİNGGOLE HAZIRLANDI
Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Michy Batshuayi derbide süre almak istiyor. Tadic'in formsuz olmasına rağmenmaça 11'de başlayamayacak olan King, kendisinihazır tutarak karşılaşmanın uzatmalara gidebileceğinide hesap ediyor. Kayserispor'a karşı 3 gol atan Batshuayi ise ligde oynanan derbide 90+3'te oyuna girmişti. İki oyuncu da sonradan sahaya çıksa bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.
BARIŞ'I, OSAYI BİTİRECEK!
Teknik direktör İsmail Kartal, fizik olarak oldukça kuvvetli olan Barış Alper Yılmaz'a hücum yönünden önlem alacak. Teknik heyet, İrfan Can Kahveciiçin sürekli kendisine boş alan oluşturmasını söylerkenOsayi Samuel'in bindirmeleriyle de BarışAlper'i zor duruma sokmayı planlanıyor. İrfan'a, Barış ile çok fazla omuz omuza mücadeleye girmemesi de söylenirken, Szymanski'ye atacağı ince paslar üzerine çalıştığı da öğrenildi.