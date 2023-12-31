Son dakika Trabzonspor haberi: Larsen, Malmö ile pazarlıkta

Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alan Jens Stryger Larsen, kendisiyle ilgilenen Malmö ile pazarlıklarını sürdürüyor. İsveç ekibi, 32 yaşındaki sağ bek ile el sıkışması durumunda Bordo-Mavili kulüple masaya oturup anlaşma zemini arayacak.

ONUACHU'NUN MİLLİ ÜZÜNTÜSÜ

Trabzonspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna davet edilmişti. Ancak Afrika Kupası öncesi açıklanan dar kadroda isminin yer almadığını öğrenen Onuachu, büyük üzüntü yaşadı. Bordo-Mavililer'de Pepe ve Trezeguet kupa için davet alan isimler oldu.