Trabzonspor’da 2023 yılı çalkantılı geçti

Bordo-mavili takım, 4 Mart'ta Hangi Kredi Ümraniyespor karşısında kendi evinde 2-1 kaybederek, 38 puanla 6. sırada yer alıp lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü.

Bu maçın ardından kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapan teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yaşattığı bordo-mavili takımda 7 Mart'ta görevi bıraktı ve yardımcısı Orhan Ak, göreve devam etti.

DOĞAN, BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Trabzonspor, 26 Mart'ta sandık başına gitti. Kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği seçimde başkanlık görevine getirildi.

Doğan, bordo-mavili kulübün 18. başkanı olarak göreve seçildikten sonra kolları sıvadı. Yönetim kurulu ilk olarak 27 Mart'ta Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu.